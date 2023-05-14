حل المهندس شادى سمير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة سيليكت إنترناشيونال، ضيفًا على برنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ويُذاع مساء الخميس من كل أسبوع على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب.
الرئيس التنفيذى يكشف فى حواره مع «CEO Level»: رحلة تدشين كيانات «سيليكت إنترناشيونال» وتحولها من المحلية إلى العالمية
عدم امتلاكنا للمنتج دفعنا لتنويع مصادر الدخل عبر التواجد فى قطاعات مختلفة فى مرحلة ما قبل 2011
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