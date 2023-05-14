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الرئيس التنفيذى يكشف فى حواره مع «CEO Level»: رحلة تدشين كيانات «سيليكت إنترناشيونال» وتحولها من المحلية إلى العالمية

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عدم امتلاكنا للمنتج دفعنا لتنويع مصادر الدخل عبر التواجد فى قطاعات مختلفة فى مرحلة ما قبل 2011

الرئيس التنفيذى يكشف فى حواره مع «CEO Level»: رحلة تدشين كيانات «سيليكت إنترناشيونال» وتحولها من المحلية إلى العالمية
أحمد علي

أحمد علي

6:53 ص, الأحد, 14 مايو 23

حل المهندس شادى سمير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة سيليكت إنترناشيونال، ضيفًا على برنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ويُذاع مساء الخميس من كل أسبوع على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب.

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أحمد علي

أحمد علي

6:53 ص, الأحد, 14 مايو 23