الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب: إيرادات «استفسر» تنمو %155 بالنصف الأول من 2023

الشركة تستعد لجولة استثمارية جديدة خلال 2024

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب: إيرادات «استفسر» تنمو %155 بالنصف الأول من 2023
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

10:44 ص, الأحد, 16 يوليو 23

تقف تكنولوجيا التأمين وراء إنشاء وتوزيع وإدارة أعمال التغطيات باستخدام الرقمنة، ففى عام 2015 سُلط الضوء عليها بشكل بارز إذ بلغ تمويل بدء التشغيل للمشروعات العاملة فى أتمتة القطاع 2.65 مليار دولار، وصممت أكثر من 1300 شركة ناشئة عالمية تطبيقات بهدف الوصول إلى العملاء الذين لا تجذبهم التغطيات التقليدية.

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إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

10:44 ص, الأحد, 16 يوليو 23