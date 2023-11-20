أجرت «المال» أول حوار مع الدكتور ياسر توفيق الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بعد توليه منصبه الجديد فى سبتمبر الماضي، أكد خلاله سعى الشركة لتعظيم إيراداتها وتعويض الخسائر التى لحقت بها خلال الأعوام السابقة من خلال الاستفادة من مواقعها الغير مستغلة وزيادة كفاءة وقدرات الطحن.
الرئيس التنفيذى للشركة: خطة استراتيجية لزيادة أرباح مطاحن جنوب القاهرة خلال 2024/2023
شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تتبع القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين، وتأسست كشركة مساهمة مصرية فى 1966، وتم إدراج أسهمها فى البورصة المصرية فى عام 1996
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