حضرت “المال» يومى 17 و18 ديسمبر الحالى المؤتمر الدولى الثانى لصحافة الموبايل، تحت عنوان “صحافة الموبايل فى عصر الذكاء الاصطناعي”، الذى ناقشت جلساته تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعى فى جزء كبير منها، وتناول المتحدثون مستقبل أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعى المختلفة، مع مهارات اكتشاف التزييف العميق للبيانات.
«الذكاء الاصطناعي» يساعد صناعة التأمين على توفير رأس المال وتحقيق إيرادات أضخم
الشركات تطور الأدوات الخاصة بها للاستفادة من تحليل المخاطر
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