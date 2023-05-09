بعد تأثر أدائها العام الماضى بأزمات الاستيراد، وتعطل سلاسل الإمداد، تتوقع بنوك استثمار محلية أن تشهد «إم إم جروب» أداءً أفضل العام الحالى، وسط توقعات بنمو الإيرادات بمعدلات من 20 إلى %39 بدعم من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وبدء علامات تجارية عالمية تجميع منتجاتها بالسوق المحلية.
الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات المحلية تدعمان «إم إم جروب» فى 2023
عقب تأثرها العام الماضى بقيود الاستيراد وتحديات سلاسل الإمداد
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