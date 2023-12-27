شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من “هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة”، و”الشركة القابضة لكهرباء مصر”، و”الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة” China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
الحكومة توقع مذكرة مع شركة صينية لبدء دراسات مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات
المشروع يُسهم في خفض نحو 14 مليون طن من الانبعاثات الكربونية وسيوفر عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً
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