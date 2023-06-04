بدأت الحكومة خطوات تفعيل المشروع القومى لإحياء صناعة الغزل والنسيج، والذى تصل تكلفته إلى 31 مليار جنيه، كما تعتزم افتتاح مجموعة كبيرة من المصانع الجديدة تحت مظلة 9 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على مدار العامين الجارى والمقبل وكان أولها «غزل 4».
الحكومة توظف حصيلة صادرات مصانع الغزل الجديدة لسداد القرض «السويسرى - الإيطالى»
افتتح وزير قطاع الأعمال محمود عصمت أمس مصنع «غزل 4» بطاقة 15 طن يوميا بمدينة المحلة الكبرى
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