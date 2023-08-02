الحكومة تتابع رسائل الرئيس وخطوات تحفيف أحمال الكهرباء ونتيجة الثانوية العامة

عرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً تناول مؤشرات أداء الطلاب بامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023

الحكومة تتابع رسائل الرئيس وخطوات تحفيف أحمال الكهرباء ونتيجة الثانوية العامة
صفية حمدي

صفية حمدي

2:26 م, الأربعاء, 2 أغسطس 23

عقدت اليوم الحكومة اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، وأكد فيه رئيس الوزراء أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الروسية ـ الأفريقية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية.

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صفية حمدي

صفية حمدي

2:26 م, الأربعاء, 2 أغسطس 23