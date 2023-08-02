عقدت اليوم الحكومة اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، وأكد فيه رئيس الوزراء أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الروسية ـ الأفريقية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية.
الحكومة تتابع رسائل الرئيس وخطوات تحفيف أحمال الكهرباء ونتيجة الثانوية العامة
عرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً تناول مؤشرات أداء الطلاب بامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post