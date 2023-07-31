تسعى مدينة الجونة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية لمواصلة التجديد والتحديث المستمر لمراسى اليخوت، وزيادة طاقتها الاستيعابية بخلاف افتتاح المارينا الرابعة فى منتجع البحر الأحمر، لتتماشى مع التيسيرات الحكومية الأخيرة لتنشيط هذا النوع من السياحة فى مصر.
«الجونة» تخطط لزيادة طاقة مراسى اليخوت وافتتاح المارينا الرابعة
الشركة تحرص أيضًا على تطبيق التحول الرقمى لتسهيل عمليات الدخول والخروج لليخوت
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