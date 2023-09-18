الجزء 2 من حوار حسام هيبة مع «CEO Level»: التوسع في «الموافقة الموحدة» وتقليص الإجراءات أبرز مستهدفات «الهيئة العامة للاستثمار»

شهد الجزء الثانى من حوار حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ، فى أولى حلقات الموسم الثالث لبرنامج «CEO Level»، الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” ويُذاع فى السابعة مساء الأحد، الكشف عن تفاصيل جديدة وأخبار حصرية، كان أبرزها ترقب وصول 5 طلبات للحصول على رخص مدن صناعية بنظام المناطق الاستثمارية، واستهداف مصر لصافى تدفقات استثمارية أجنبية بنحو 10 مليارات دولار فى العام المالى الحالى 2023/2024 (الذى سينتهى فى يونيو المقبل)، بالإضافة إلى خطة الهيئة لتقليص المستندات والإجراءات المطلوبة فى ملف مجالس الادارات والجمعيات العمومية من 33 إلى 9 فقط.