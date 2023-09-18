الجزء 2 من حوار حسام هيبة مع «CEO Level»: التوسع في «الموافقة الموحدة» وتقليص الإجراءات أبرز مستهدفات «الهيئة العامة للاستثمار»

تأسيس 32 ألف شركة منذ بداية 2023 إلى الآن مقابل 23 كيانا فى 2022

الجزء 2 من حوار حسام هيبة مع «CEO Level»: التوسع في «الموافقة الموحدة» وتقليص الإجراءات أبرز مستهدفات «الهيئة العامة للاستثمار»
جريدة المال

أحمد علي

عصام عميرة

8:45 ص, الأثنين, 18 سبتمبر 23

شهد الجزء الثانى من حوار حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ، فى أولى حلقات الموسم الثالث لبرنامج «CEO Level»، الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” ويُذاع فى السابعة مساء الأحد، الكشف عن تفاصيل جديدة وأخبار حصرية، كان أبرزها ترقب وصول 5 طلبات للحصول على رخص مدن صناعية بنظام المناطق الاستثمارية، واستهداف مصر لصافى تدفقات استثمارية أجنبية بنحو 10 مليارات دولار فى العام المالى الحالى 2023/2024 (الذى سينتهى فى يونيو المقبل)، بالإضافة إلى خطة الهيئة لتقليص المستندات والإجراءات المطلوبة فى ملف مجالس الادارات والجمعيات العمومية من 33 إلى 9 فقط.

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جريدة المال

أحمد علي

عصام عميرة

8:45 ص, الأثنين, 18 سبتمبر 23