شهد الجزء الثانى من حوار حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ، فى أولى حلقات الموسم الثالث لبرنامج «CEO Level»، الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” ويُذاع فى السابعة مساء الأحد، الكشف عن تفاصيل جديدة وأخبار حصرية، كان أبرزها ترقب وصول 5 طلبات للحصول على رخص مدن صناعية بنظام المناطق الاستثمارية، واستهداف مصر لصافى تدفقات استثمارية أجنبية بنحو 10 مليارات دولار فى العام المالى الحالى 2023/2024 (الذى سينتهى فى يونيو المقبل)، بالإضافة إلى خطة الهيئة لتقليص المستندات والإجراءات المطلوبة فى ملف مجالس الادارات والجمعيات العمومية من 33 إلى 9 فقط.
الجزء 2 من حوار حسام هيبة مع «CEO Level»: التوسع في «الموافقة الموحدة» وتقليص الإجراءات أبرز مستهدفات «الهيئة العامة للاستثمار»
تأسيس 32 ألف شركة منذ بداية 2023 إلى الآن مقابل 23 كيانا فى 2022
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post