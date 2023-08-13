«الثغر» تطرح مناقصة على الشركات لتولى أعمال الهدم والإزالة

شهدت محافظة الإسكندرية سلسلة من انهيارات العقارات مؤخرا سواء لمبانٍ حديثة بارتفاع أكثر من المدون بالتراخيص، أو لأخرى آيلة للسقوط، وكانت النتيجة تراكم أعمال الهدم والإزالة أكثر من المعتاد على الثغر، لذلك قررت المحافظة تولى الشركات مسئولية عمليات الهدم والإزالة لتحل بديلا عن دواوين الأحياء و ذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها.