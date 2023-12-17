ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية أسعار «التوك توك» إذ تجاوزت بعض الموديلات مبلغ 100 ألف جنيه ، وكذلك المستعمل ليبدأ من 40 ألف وفقا لحالته الفنية نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، صاحب ذلك زيادة أيضا فى قطع الغيار، مرورا بتعريفة الأجرة خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات.
«التوك توك».. من حلم التقنين إلى قفزة جنونية فى الأسعار وأزمة بقطع الغيار
استطلعت «المال» آراء عدد من المتخصصين حول مصير «التوك توك» فى أزمة الأسعار الحالية
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