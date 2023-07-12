«التوفيق للتأجير التمويلى» بصدد الحصول على 500 مليون جنيه تسهيلات بنكية

كشف طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«التوفيق للتأجير التمويلي»، أن شركته فى المراحل النهائية لتوقيع عقد تمويل بقيمة نصف مليار جنيه مع أحد البنوك، بعدما انتهت من التفاوض والدراسة الائتمانية، مرجحًا إتمامه خلال الشهر الحالى.

وأضاف -فى حوار لـ«المال»- أن «التوفيق للتأجير التمويلي» لديها تعاملات مع 22 بنكًا، بحجم تسهيلات يصل إلى نحو 7 مليارات جنيه، منها 3 مليارات كحد قائم متاح للاستخدام، و4 مليارات تم استخدامه فعليًا.

وأضاف أن الشركة تدرس ضم نشاط التمويل العقارى فى المستقبل، بجانب بعض الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى، لافتا إلى أنها تعتزم إصدار سندات توريق خلال الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه.

وأوضح أن مجلس الإدارة اختار مدير الإصدار بعد المفاضلة بين 3 كيانات، -فضل عدم الإفصاح عن اسمها- لحين الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، التى من المقرر الانتهاء منها الشهر الحالى. وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة ارتفاع إجمالى التمويلات والتسهيلات طويلة الأجل التى تحمل مخاطر خلال الربع الأول 2023 بنحو %29.7 إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 2.39 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وصعدت قصيرة الأجل %31.19 من 390.6 مليون جنيه إلى 512.35 مليون جنيه.