«التنسيق الحضاري» يتلقى 80 طلبا شهريا لإعادة استخدام وتطوير المبانى التراثية المسجلة

قالت الدكتورة هايدى شلبى، أستاذ الحفاظ العمرانى، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن الجهاز يتلقى ما يقرب من 80 طلبا شهريًا بغرض إعادة تغيير واجهات المحلات، وإعادة استخدام المبانى التراثية المسجلة وتطويرها سواء داخليًا أو خارجيًا.