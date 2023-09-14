طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يزيد عن 200 طن قابلة للزيادة من علب حلوى المولد ، موزعة بين إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية بكمية 180 طنا ، ونحو 25 أخرى من إنتاج الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، وذلك بالفروع التابعة لها من مجمعات استهلاكية و شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، إضافة إلى فروع شركتى السكر والصناعات التكاملية و العامة لمخابز القاهرة الكبري.
التموين: ضخ أكثر من 200 طن مخفضة من حلوى المولد
تتراوح من 80 إلى 750 جنيه
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