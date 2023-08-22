كشف شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة «GV» المطور لمدينة طربول الصناعية أن وزارة التموين وافقت على إقامة سوق الجملة المركزى للخضراوات والفاكهة بها، لافتا إلى أن الشركات المسئولة عن تنفيذ المشروع بدأت أعمال الإنشاءات ومتوقع الانتهاء منه وتشغيله فعليا خلال عامين.
«التموين» توافق على إقامة سوق جملة مركزى فى «طربول» بتكلفة 9 مليارات جنيه
تكلفة سوق الجملة المركزى للخضراوات والفاكهة فى طربول تبلغ 9 مليارات جنيه
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