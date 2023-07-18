كشفت مصادر مطلعة فى وزارة التموين عن توافر 3500 رأس ماشية سودانية فى محجر توشكي، تمهيدًا لذبحها وإرسالها إلى الشركة المصرية للحوم والدواجن بهدف طرحها فى فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.
التموين: توافر 3500 رأس ماشية سودانية بمحجر توشكى لطرحها فى المجمعات
من المستهدف استلام نحو 3 آلاف رأس ماشية من السودان خلال الأسبوعين الثالث والرابع من يوليو الحالي
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