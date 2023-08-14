«التموين» ترفع الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية إلى 10 أشهر

صرف سلع تموينية وفارق نقاط الخبز المدعم فى محافظة أسيوط بقيمة 184 مليون جنيه

«التموين» ترفع الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية إلى 10 أشهر
محمد مجدي

محمد مجدي

9:03 ص, الأثنين, 14 أغسطس 23

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على رفع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية حتى 10 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات المواطنين من تلك السلع والتى يتم طرحها على البطاقات التموينية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

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محمد مجدي

محمد مجدي

9:03 ص, الأثنين, 14 أغسطس 23