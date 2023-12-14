بدأت وزارة التموين تطبيق آلية جديدة منذ أيام لتشديد الرقابة على تداول وتوزيع السكر الحر فى السوق المحلية، والذى يتم طرح الكيلو منه بسعر 27 جنيهًا، فى معارض ومنافذ السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وذلك طبقَا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللجنة العليا للأسعار بمجلس الوزراء.
«التموين»: آلية جديدة للرقابة على تداول السكر الحر
متحدث الوزارة: من الإنتاج وحتى المعارض والمنافذ
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