Loading...

التكنولوجيا تواصل تقديم مزيد من الابتكارات والدعم للقطاع العقارى

Loading...

شنودة: «ذا بروبرتى بانك» تطلق TPb وعينها على التصدير

التكنولوجيا تواصل تقديم مزيد من الابتكارات والدعم للقطاع العقارى
شريف عمر

شريف عمر

9:05 ص, الأربعاء, 21 يونيو 23

بمرور الأيام تواصل التكنولوجيا تقديم مزيد من الابتكارات لدعم القطاع العقارى سواء فى عمليات التسويق والبيع أو التصميمات الهندسية، وتزايد فى الفترة الأخيرة إطلاق عدة تطبيقات إليكترونية لعرض كامل تفاصيل الوحدات والمشروعات المتاحة فى السوق المحلية وسط تسابق بين مسئوليها فى تحقيق أكبر نسبة تطوير ومرونة فى الخدمة المقدمة.

محتوى للمشتركين فقط

اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية

أو
سجل الدخول

شريف عمر

شريف عمر

9:05 ص, الأربعاء, 21 يونيو 23