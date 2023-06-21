بمرور الأيام تواصل التكنولوجيا تقديم مزيد من الابتكارات لدعم القطاع العقارى سواء فى عمليات التسويق والبيع أو التصميمات الهندسية، وتزايد فى الفترة الأخيرة إطلاق عدة تطبيقات إليكترونية لعرض كامل تفاصيل الوحدات والمشروعات المتاحة فى السوق المحلية وسط تسابق بين مسئوليها فى تحقيق أكبر نسبة تطوير ومرونة فى الخدمة المقدمة.
التكنولوجيا تواصل تقديم مزيد من الابتكارات والدعم للقطاع العقارى
شنودة: «ذا بروبرتى بانك» تطلق TPb وعينها على التصدير
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