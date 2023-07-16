التفاصيل المالية لعقدى محطتى «الحاويات 2» و«متعددة الأغراض» فى شرق بورسعيد

تقام محطة تداول الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات، لتنفيذ امتداد محطة 2 SCCT على رصيف بطول 955مترًا

التفاصيل المالية لعقدى محطتى «الحاويات 2» و«متعددة الأغراض» فى شرق بورسعيد
جريدة المال

ياسمين فواز

مدحت إسماعيل

10:11 ص, الأحد, 16 يوليو 23

وافق مجلس النواب بنهاية الأسبوع الماضى على بنود عقدين، الأول: منح التزام وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والثانى: محطة حاويات 2 لصالح قناة السويس لتداول الحاويات.

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جريدة المال

ياسمين فواز

مدحت إسماعيل

10:11 ص, الأحد, 16 يوليو 23