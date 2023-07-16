وافق مجلس النواب بنهاية الأسبوع الماضى على بنود عقدين، الأول: منح التزام وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والثانى: محطة حاويات 2 لصالح قناة السويس لتداول الحاويات.
التفاصيل المالية لعقدى محطتى «الحاويات 2» و«متعددة الأغراض» فى شرق بورسعيد
تقام محطة تداول الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات، لتنفيذ امتداد محطة 2 SCCT على رصيف بطول 955مترًا
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