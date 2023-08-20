تقدم الاتحاد التعاونى الزراعى بمذكرة عاجلة إلى السيد القصير وزير الزراعة الخميس الماضى تتضمن 7 بنود لضمان تنفيذ خطة الدولة بالوصول إلى 4 ملايين فدان من الأقماح الموسم المقبل بدلا من 3.6 مليون حالياً، ولتحفيز الفلاحين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
«التعاونى الزراعي» يقدم مذكرة من 7 بنود لـ«القصير» للوصول بمساحة القمح إلى 4 ملايين فدان الموسم المقبل
نقيب الفلاحين يطالب بزيادة سعر التوريد لـ 2000 جنيه
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post