«التعاونى الزراعي» يقدم مذكرة من 7 بنود لـ«القصير» للوصول بمساحة القمح إلى 4 ملايين فدان الموسم المقبل

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«التعاونى الزراعي» يقدم مذكرة من 7 بنود لـ«القصير» للوصول بمساحة القمح إلى 4 ملايين فدان الموسم المقبل
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

8:49 ص, الأحد, 20 أغسطس 23

تقدم الاتحاد التعاونى الزراعى بمذكرة عاجلة إلى السيد القصير وزير الزراعة الخميس الماضى تتضمن 7 بنود لضمان تنفيذ خطة الدولة بالوصول إلى 4 ملايين فدان من الأقماح الموسم المقبل بدلا من 3.6 مليون حالياً، ولتحفيز الفلاحين على زراعة المحصول الاستراتيجي.

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الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

8:49 ص, الأحد, 20 أغسطس 23