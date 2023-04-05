علمت «المال» من مصادر مطلعة أن غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، تنوى عقد اجتماع هام وموسع لمناقشة خطوة اتجاه بعض الشركات لربط بيع وحدات فى السوق المحلية مع تسعيرها بسعر صرف الدولار، الأمر الذى أثار جدلًا لافتًا بين المهتمين بالقطاع.
«التطوير العقارى» تعقد اجتماعًا حاسمًا الأسبوع المقبل لبحث ربط بيع الوحدات بالدولار
شهدت سوق العقارات المصرية خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل، أثارها إعلان منتشر على وسائل التواصل الاجتماعى منسوب لشركة «إعمار مصر»
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