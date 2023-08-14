التضخم و«مخاوف التخلف» يدفعان الممولين العقاريين للعزوف عن تأمين «عدم السداد»

يعد التمويل العقارى وسيلة لضمان تمويل شراء المساكن وغيرها من الاستثمارات من ذلك النوع، بتوفير المال من أجل الشراء أو البناء، ويمكن استخدامه أيضا فى التجديدات أو الترميمات، ولا يقتصر الأمر على المنازل فقط، بل يمكن أن يسرى على الوحدات الإدارية أو المؤسسات الخدمية أو التجارية.
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