محطات متتابعة من الأزمات العالمية التى أرهقت القطاع الصناعى وألقت بظلالها السلبية على هذا القطاع الحيوى على مر عقدين من الزمان، وساهمت فى معاناته واستمرار بعض المشاكل والتحديات الداخلية الأزلية، والمتمثل أبرزها فى صعوبة إصدار التراخيص والسجلات الصناعية والروتين ونقص الأراضى اللازمة لتلبية توسعات واحتياجات المستثمرين الصناعيين.
التشريعات والمبادرات رهان القطاع الصناعى لمواجهة التحديات وتحقيق نهضة كبرى
مساع لإتاحة الفرصة للمطورين من أجل توفير الأراضي
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