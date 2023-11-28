أكد خبراء ومسؤولون أن الأسهم المقومة أسعارها بالقرش بالبورصة المصرية تشهد إقبالًا قويًّا، وطلبًا مرتفعًا عليها مؤخرًا، فى ظل الحراك الذى تشهده السوق بدعم تحوط المستثمرون فى مواجهة التضخم الحالي، وقفزاته المتوقعة مع الخفض المرتقب لسعر العملة المحلية، والحركة الشرائية الواضحة للمستثمرين الأجانب، عقب جنوحهم نحو البيع لفترات طويلة.
التحوط من التضخم والخفض المرتقب لـ«الجنيه» ينشط الطلب على أسهم «القروش» بالبورصة المصرية
«تايكون» توصى بالشركات ذات الأرباح المرتفعة ومخزون الأراضى والأصول القوية
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