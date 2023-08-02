تخطط وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتشييد 8 محطات وسيطة ثابتة، للاستفادة من عملية إعادة وتدوير المخلفات، بكل أنواعها فى إطار تنفيذ توجيهات الحكومة على أن يتم البدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان، حسبما ذكر تقرير للوزارة حصلت «المال» على نسخة منه.
«البيئة» تخطط لتشييد 8 محطات وسيطة ثابتة بمشاركة «العربية للتصنيع» قبل نهاية العام
وضع خطة لملف الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية
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