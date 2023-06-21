توقع خبراء سوق المال عدم وقوع أى تغيرات جوهرية فى حركة مؤشرات البورصة خلال الجلسات المتبقية قبل إجازة عيد الأضحي، إذ ستكون تحركات عرضية، فى ظل مواجهة EGX30 منطقة مقاومة قوية ما بين 18100 – 18400 نقطة، مع محاولات EGX70 الخروج من الحركة التصحيحية ليحاول الصعود واختبار قمته التاريخية.
البورصة فى قبضة التحركات العرضية حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس –الثلاثاء– على تباين، إذ تراجع «EGX30» بنسبة %0.37، ليغلق على مستوى 17921.9 نقطة.
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