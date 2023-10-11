توقع خبراء سوق المال استمرار الأداء الإيجابى للمؤشر الرئيسى للبورصة حتى نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، واتجاهه لاستعادة مستوياته السابقة بداية من 19800 نقطة، والذى سيدفعه الاستقرار أعلاه للتجربة على منطقة المقاومة 20000 نقطة، على أن يكون ذلك مرهونًا بثباته واستقراره أعلى 17700 نقطة.
البورصة تفض الاشتباك مع أحداث المنطقة وتبدأ رحلة استعادة الـ20000 نقطة
المؤشر الرئيسى للبورصة استكمل الصعود مرة أخرى خلال تعاملات أمس
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