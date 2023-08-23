توقع خبراء سوق المال اتجاه المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للارتفاع خلال الفترة المقبلة لاختراق المقاومة التاريخية 18400 نقطة، فى ظل زيادة أحجام التداول ودعم نتائج الأعمال القوية التى سجلتها الشركات النصف الأول من 2023، بالإضافة إلى التوقعات بخفض جديد فى قيمة الجنيه.
البورصة تتجه لاختبار قمتها التاريخية 18400 بدعم نتائج أعمال الشركات
سجلت تداولات الأسهم نحو 2.5 مليار جنيه من خلال التعامل على 201 ورقة مالية
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post