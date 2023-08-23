البورصة تتجه لاختبار قمتها التاريخية 18400 بدعم نتائج أعمال الشركات

سجلت تداولات الأسهم نحو 2.5 مليار جنيه من خلال التعامل على 201 ورقة مالية

البورصة تتجه لاختبار قمتها التاريخية 18400 بدعم نتائج أعمال الشركات
أحمد أبوسيف

أحمد أبوسيف

9:29 ص, الأربعاء, 23 أغسطس 23

توقع خبراء سوق المال اتجاه المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للارتفاع خلال الفترة المقبلة لاختراق المقاومة التاريخية 18400 نقطة، فى ظل زيادة أحجام التداول ودعم نتائج الأعمال القوية التى سجلتها الشركات النصف الأول من 2023، بالإضافة إلى التوقعات بخفض جديد فى قيمة الجنيه.

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أحمد أبوسيف

أحمد أبوسيف

9:29 ص, الأربعاء, 23 أغسطس 23