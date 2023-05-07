البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.. تنافس أم تكامل؟

يتزامن توجه مصر إلى شركات التكنولوجيا المالية مع موجة عالمية من الاهتمام بهذا النوع من الكيانات وتعظيم أحجام الاستثمارات بها، فقد بلغ عدد شركات الـ Fintech فى الولايات المتحدة خلال 2021 بحسب موقع Statista، نحو 10 آلاف كما كان هناك أكثر من 26 ألف شركة على مستوى العالم.