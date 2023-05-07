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البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.. تنافس أم تكامل؟

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شهدت صناعة التكنولوجيا المالية المصرية نموًا غير مسبوق، حيث أصبحت مصر واحدة من أكثر الأسواق الواعدة للتكنولوجيا المالية فى المنطقة

البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.. تنافس أم تكامل؟
محمد علواني

محمد علواني

10:48 ص, الأحد, 7 مايو 23

يتزامن توجه مصر إلى شركات التكنولوجيا المالية مع موجة عالمية من الاهتمام بهذا النوع من الكيانات وتعظيم أحجام الاستثمارات بها، فقد بلغ عدد شركات الـ Fintech فى الولايات المتحدة خلال 2021 بحسب موقع Statista، نحو 10 آلاف كما كان هناك أكثر من 26 ألف شركة على مستوى العالم.

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محمد علواني

محمد علواني

10:48 ص, الأحد, 7 مايو 23