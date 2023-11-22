منحت البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات التمويل قروضًا ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل بقيمة 9.4 مليار جنيه موجهة إلى 56.138 ألف عميل خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، لترتفع بذلك المحفظة إلى 63.9 مليار نهاية أكتوبر الماضي، بعدما كانت 54.47 مليار نهاية 2022.
البنوك والشركات تضخ 9.4 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
ضخ بنكا الأهلى ومصر تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل
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