تنتظر السوق المصرفية خلال العام المقبل لاعبًا جديد، للمرة الأولى فى مصر وهو البنك الرقمى، بعد عدة سنوات من تعزيزها لبنيتها التحتية التكنولوجية، وتأهيل المواطنين عبر استراتيجية الشمول المالى، وتقديم البنوك لخدماتها تجمع بين التقليدى والرقمى، مع منح مزيد من الحوافز فى حال استخدامها بصورتها الإلكترونية.
البنوك الرقمية لاعب جديد يقتحم السوق المصرفية 2024.. ماذا ينتظره؟
أزمة كورونا لعبت دورًا كبيرًا فى تحفيز البنوك على تسريع استراتيجيتها نحو التحول الرقمى، والوصول إلى البنوك الرقمية.
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