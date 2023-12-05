كشفت مصادر مطلعة أن البنك الدولى للإنشاء والتعمير، يعتزم صرف أول شريحة بقيمة 100 مليون دولار من إجمالى قرض ميسر يبلغ 400 مليون، لهيئة سكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، موجه لتمويل أعمال مشروع لوجستيات التجارة على محور «القاهرة – الإسكندرية» خلال النصف الأول من 2025.
البنك الدولى يصرف 100 مليون دولار لمشروع سكك حديد لوجستيات التجارة «القاهرة – الإسكندرية»
بالنصف الأول من 2025 كشريحة أولى ضمن قرض بـ400 مليون
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post