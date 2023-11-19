أكد مجموعة من خبراء التأمين أن القطاع من أهم المجالات الاقتصادية التى تسهم فى زيادة النمو، فالخدمات الأساسية التى تقدمها التغطيات تساعد فى تجاوز العديد من المشكلات التى تتعرض لها المشروعات والأفراد، كما تساهم فى تخصيص الموارد بكفاءة، بالإضافة إلى توفير السيولة، ومن ثم فإنها أحد أساليب مواجهة المخاطر المستقبلية المختلفة.
الاستدامة والحوكمة عاملان هامان لزيادة ربحية قطاع التأمين
الماحى: تنمية تلك الأنشطة يعظم الإيرادات
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post