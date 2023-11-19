الاستدامة والحوكمة عاملان هامان لزيادة ربحية قطاع التأمين

أكد مجموعة من خبراء التأمين أن القطاع من أهم المجالات الاقتصادية التى تسهم فى زيادة النمو، فالخدمات الأساسية التى تقدمها التغطيات تساعد فى تجاوز العديد من المشكلات التى تتعرض لها المشروعات والأفراد، كما تساهم فى تخصيص الموارد بكفاءة، بالإضافة إلى توفير السيولة، ومن ثم فإنها أحد أساليب مواجهة المخاطر المستقبلية المختلفة.