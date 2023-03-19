مر قطاع البترول المصرى على مدار العشرين عاما الماضية بعدة تحديات وتغيرات وأحداث سياسية واقتصادية دفعته لتنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية وزيادة الشراكات والإستثمارات الاجنبية والقومية محققا اكبر عدد من الاكتشافات لتعظيم إنتاج مصر من الثروات البترولية والغازية.
الاستثمارات الأجنبية والمشروعات القومية تحولان دفة «قطاع البترول» للاكتفاء الذاتى وقفزات التصدير
قفزة فى الاستثمارات العالمية بمشروعات البحث والتنقيب والإنتاج
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