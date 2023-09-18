كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن الاستراتيجية، التى نفذها الاتحاد خلال الفترة الماضية. وأضاف الزهيري خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم راندفو 2023 إن الاستراتيجية استهدفت الوصول إلى الفئات المحرومة من التأمين.
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض استراتيجيته لمواجهة الكوارث الطبيعية
وأكد أن الاتحاد توسع فى تغطيات التأمين الزراعى والعمالة غير الرسمية . وأشار إلى خطة الاتحاد فى التوسع في تطبيق الاستدامة والحفاظ على البيئة وشملت فعاليات مثل الماراثون الأخضر
كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن الاستراتيجية، التى نفذها الاتحاد خلال الفترة الماضية. وأضاف الزهيري خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم راندفو 2023 إن الاستراتيجية استهدفت الوصول إلى الفئات المحرومة من التأمين.
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