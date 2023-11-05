أكد شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين أن القطاع يمثل مصدرا مهما لتمويل عملية التنمية، عبر استقطاب المدخرات وتجميع الأقساط لتوجيهها نحو الاستثمار، وحماية النشاط الاقتصادى للدول، عن طريق تأمين المؤسسات والأشخاص ضد مختلف المخاطر، مما يمكن المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من الدخول فى مجالات إنتاجية جديدة أو توسيع دائرة أنشطتهم.
الاتحاد العربى للتأمين يدعم أسواق المنطقة لتحقيق الشمول المالى
«الإجبارى» يمكن أن يكون أحد روافد رفع الأقساط
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