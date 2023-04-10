«الإعلانات العقارية» تطغى على الموسم الرمضانى

سيطرت إعلانات الشركات العقارية بشكل كبير ولافت للنظر على الموسم الرمضانى 2023 وذلك فى وقت تعانى فيه جميع الشركات من تباطؤ شديد بمبيعاتها وارتفاعات باهظة فى أسعار المواد الخام، فضلاً عن زيادة تكاليف التنفيذ بنحو أكثر من الضعف، بالإضافة إلى وجود حالات تعثر كثيرة لعدم استطاعتها استكمال مشروعاتها ووجود أزمات تسعير لمنتجاتها ،فأنفقت الشركات الكثير على الإعلانات كنوع من الترويج خلال الموسم الرمضانى 2023 وهو الذى ظهر واضحاً للجماهير.