تعمل محافظة الإسكندرية على تنفيذ حزمة من المشروعات للحد من الاختناقات المرورية والتحكم فى مياه الأمطار، ويتمثل أبرزها فى توسعة الكورنيش بطول 4.400 كليو متر، بدءاً من المنتزه وحتى محور السادات الجديد، بجانب افتتاح مشروعات أخرى خلال الـ3 شهور المقبلة كحلقة السمك بالأنفوشى وتطوير شارع النبى دانيال وفقاً للمحافظ اللواء محمد الشريف.
الإسكندرية تستعد لتنفيذ وافتتاح مشروعات جديدة خلال 3 أشهر
توسعة الكورنيش بطول 4.400 كيلومتر
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