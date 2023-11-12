بدأت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إنشاء وتجهيز «المركز العربى للذكاء الاصطناعي» بمقرها فى مدينة العلمين الجديدة، حسبما أفاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنهاء بعض التجهيزات المعملية تمهيداً لبدء العمل به فى القريب العاجل.
«الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا» تعتزم إنشاء مركز للذكاء الاصطناعى بمقر العلمين الجديدة
عبر شراكة صينية أوروببة
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