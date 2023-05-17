وافق المجلس الأعلى للاستثمار، فى اجتماعه أمس، على حزمة قرارات لتيسير مناخ الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من رأس المال الأجنبى فى عدة قطاعات حيوية، منها الصناعة والزراعة والعقارات والطاقة، وحملت أكثر من رسالة لمزيد من الثقة والحياد التنافسى فى السوق المحلية.
«الأعلى للاستثمار» يصدر حزمة قرارات لتيسير الإجراءات وتأكيد الثقة
المجتمع الصناعى يرحب ويرهن الفاعلية بالتطبيق وسرعة تنفيذها والقضاء على الروتين
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