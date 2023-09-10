اقتصاديون يوضحون أسباب التحسن فى صافى عجز الأصول الأجنبية

مشتريات البنك المركزى المصرى من أذون الخزانة الأمريكية مؤخرًا كانت سببًا فى زيادة رصيد الأصول الأجنبية

اقتصاديون يوضحون أسباب التحسن فى صافى عجز الأصول الأجنبية
إيمان أشرف

إيمان أشرف

8:47 ص, الأحد, 10 سبتمبر 23

بعد التراجع فى صافى العجز فى الأصول الأجنبية بحوالى 808 ملايين دولار يعادل (24.921 مليار جنيه) -وفقا للسعر الرسمي- خلال شهر يوليو الماضي، انقسمت آراء خبراء مصرفيين حول السبب الرئيسى وراء هذا التحسن، فى الوقت الذى رجح فيه فريق أن زيادة مشتريات البنك المركزى من أذون الخزانة الأمريكية أدى إلى زيادة الأصول الأجنبية، رأى آخرون أن زيادة القيود على استخدامات العملة الأجنبية مؤخرًا قد تكون سببًا.

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إيمان أشرف

إيمان أشرف

8:47 ص, الأحد, 10 سبتمبر 23