سلمت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، شركة Shanghai Shengda الصينية المتخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة والاكسسوارات، مساحة 80 ألف متر بمنطقة أبو خليفة الصناعية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحيتة لها تمهيدا لإنشاء مصنع ملابس جاهزة باستثمارات تصل لـ40 مليون دولار.
«اقتصادية قناة السويس» تسلم «Shanghai Shengda» الصينية 80 ألف متر بالإسماعيلية لتشييد مصنع ملابس
باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار
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