تستعد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للإعلان عن الحركة الأسبوعية لمعدلات تموين السفن بالوقود أسوة بإعلانها عن حركة نظيرتها المترددة على موانئ المنطقتين الشمالية والجنوبية، إذ تستهدف الهيئة تموين %40 من العابرة للمجرى الملاحى للقناة.
اقتصادية قناة السويس تستعد للإعلان عن الحركة الأسبوعية لمعدلات تموين السفن بالوقود
تستهدف الهيئة تموين %40 من العابرة للمجرى الملاحى للقناة.
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