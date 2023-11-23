اقتصادية قناة السويس تستعد للإعلان عن الحركة الأسبوعية لمعدلات تموين السفن بالوقود

تستهدف الهيئة تموين %40 من العابرة للمجرى الملاحى للقناة.

اقتصادية قناة السويس تستعد للإعلان عن الحركة الأسبوعية لمعدلات تموين السفن بالوقود
المال - خاص

المال - خاص

9:02 ص, الخميس, 23 نوفمبر 23

تستعد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للإعلان عن الحركة الأسبوعية لمعدلات تموين السفن بالوقود أسوة بإعلانها عن حركة نظيرتها المترددة على موانئ المنطقتين الشمالية والجنوبية، إذ تستهدف الهيئة تموين %40 من العابرة للمجرى الملاحى للقناة.

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المال - خاص

المال - خاص

9:02 ص, الخميس, 23 نوفمبر 23