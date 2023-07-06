قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب رفع الحد الأدنى للحافز الاستثمارى النقدي، الممنوح للمشروعات التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية إلى 35% من قيمة الضريبة المسدَّدة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط وذلك ضمن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بدلًا من 15%، كما وردت بمشروع الحكومة.
«اقتصادية النواب» ترفع الحد الأدنى لحافز المشروعات الصناعية إلى 35% بتعديلات قانون الاستثمار
وسط اعتراض «المالية» وتمسكها بنسبة 15%
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