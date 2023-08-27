يُتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات فى المغرب %5 إلى 166 ألف وحدة بنهاية العام الحالى بضغط من عدة عوامل، أبرزها الاضطراب فى سلسلة التوريد العالمية الناجم عن نقص المواد الخام، ولاسيما المواد الخام اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية والدفع الحكومى نحو اقتناء المركبات الكهربائية التى تُعد بديلًا مكلفا للمستهلكين ذوى الدخل المنخفض.
اضطراب سلاسل التوريد يهبط بالمبيعات في المغرب 5% بنهاية 2023
قفزت فولكس فاجن 3 مراكز إلى المرتبة الخامسة بمبيعات تقارب 6 آلاف وحدة
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