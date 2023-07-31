قال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكلاء «بى واى دى» و«لادا» وميكروباص «كينج لونج» إن الحكومة تستثنى المصانع من خطط خفض أحمال الكهرباء التى يجرى تطبيقها فى الوقت الراهن بغرض ترشيد استهلاك الطاقة.
استثناء المصانع من خفض أحمال الكهرباء.. وانتظام التشغيل بخطوط إنتاج «الأمل للسيارات»
التحدى الأكبر الذى تواجهه شركته يتمثل فى النقص الحاد بمكونات الإنتاج
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