ارتفع إنتاج المركبات التجارية فى المملكة المتحدة بنسبة %1.1 خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى مسجلة 25.5 ألف وحدة من الشاحنات وسيارات الأجرة والحافلات بدلًا من 25.3 ألف فى الفترة المقابلة من العام السابق، وتوزعت الأرقام بين الصادرات والسوق المحلية لتمثل حصة الأولى %57 بدلًا من %56.2.
ارتفاع محدود في إنتاج المركبات التجارية بالمملكة المتحدة خلال 3 أشهر
مثلت الصادرات فى مارس الماضى ما يقارب %59.1 من مجمل الإنتاج
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