تراجعت مبيعات السيارات «الملاكى» فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2023، بنسبة تقع 69% لتسجل 31.8 ألف مركبة، مقارنة بنحو 101.5 ألف فى الفترة المقابلة من العام السابق.
ارتفاع الأسعار ونقص المعروض يهبطان بمبيعات السيارات «الملاكى» %69
خلال أول 7 أشهر من 2023
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