ارتفاع الأسعار ونقص المعروض يهبطان بمبيعات السيارات «الملاكى» %69

خلال أول 7 أشهر من 2023

ارتفاع الأسعار ونقص المعروض يهبطان بمبيعات السيارات «الملاكى» %69
أحمد عوض

أحمد عوض

10:59 ص, الخميس, 31 أغسطس 23

تراجعت مبيعات السيارات «الملاكى» فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2023، بنسبة تقع 69% لتسجل 31.8 ألف مركبة، مقارنة بنحو 101.5 ألف فى الفترة المقابلة من العام السابق.

محتوى للمشتركين فقط

اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية

أو
سجل الدخول

أحمد عوض

أحمد عوض

10:59 ص, الخميس, 31 أغسطس 23